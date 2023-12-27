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При каких условиях можно потерять субсидию в 2024 году: список всех случаев

За что могут забрать субсидию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Жилищную субсидию могут отменить, если гражданин нарушил условия пользования ею или попал в категорию населения, для которой эти льготы не предоставляются.

О том, в каких случаях можно потерять субсидию, пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: Минсоцполитики и ПФУ.

При каких условиях можно потерять субсидию

Граждане, имеющие задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев.

Если задолженность не погасить, то ПФУ лишит потребителя субсидии. Ее можно будет восстановить, если полностью уплатить сумму долга. Или когда гражданин заключит договор о реструктуризации.

Основаниями для отмены субсидии могут стать:

  • смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем
  • смерть лица, которому предоставляли льготы
  • если лицо указало ложный размер дохода
  • приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн

Кому не предоставляют субсидию

В предоставлении субсидии отказывают в следующих случаях:

  • если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает
  • площадь квартиры более 130 кв. м, а дома - более 230 кв. м
  • если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов
  • есть депозит размером более 100 тыс. грн
  • не вернули лишние средства, полученные по субсидии
  • кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше

Напомним, что субсидию предоставляются гражданам, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи. При назначении жилищной льготы принимают во внимание совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и долги за коммуналку.

Как оформить жилищную субсидию (фото: facebook.com/yasno)

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