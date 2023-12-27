При каких условиях можно потерять субсидию в 2024 году: список всех случаев

Жилищную субсидию могут отменить, если гражданин нарушил условия пользования ею или попал в категорию населения, для которой эти льготы не предоставляются.
О том, в каких случаях можно потерять субсидию, пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: Минсоцполитики и ПФУ.
Граждане, имеющие задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев.
Если задолженность не погасить, то ПФУ лишит потребителя субсидии. Ее можно будет восстановить, если полностью уплатить сумму долга. Или когда гражданин заключит договор о реструктуризации.
Основаниями для отмены субсидии могут стать:
В предоставлении субсидии отказывают в следующих случаях:
Напомним, что субсидию предоставляются гражданам, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи. При назначении жилищной льготы принимают во внимание совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и долги за коммуналку.
Ранее мы писали о том, что ПФУ увеличило выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц.
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