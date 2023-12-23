Чи дадуть субсидію, якщо отримав нерухомість у спадок: пояснення Пенсійного фонду

Українці, яким нараховується субсидія на комуналку за віком, можуть і далі на неї розраховувати у разі отримання нерухомості у спадок. Але є декілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Пенсійного фонду України.

ПФУ пояснює, що пенсіонери (особи, які отримують субсидію за віком), які мають у власності нерухомість і отримали у спадок квартиру чи будинок, будуть і надалі отримувати субсидію.

"За зазначених обставин ви маєте право на субсидію, оскільки отримуєте пенсію за віком (на отримувачів пенсії за вислугу років, з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника ця норма не поширюється) та крім житла, отриманого в спадщину, маєте лише одне житлове приміщення", - йдеться у повідомленні.

Проте право на субсидію зберігається лише за умови, що нерухомість не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Субсидія в Україні

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

У Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.