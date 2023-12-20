Яких страв категорично не повинно бути на Святвечір

Святвечір є особливим вечором, у який віряни готуються до Різдва - одного з головних свят. Різдво в Україні відзначається 25 грудня, а переддень свята, який називають Святий вечір, припадає на 24 грудня.
Яких страв не повинна бути на Святвечір, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) нижче.
На Святвечір зазвичай готують лише пісні страви, оскільки ще триває Різдвяний піст. Страв на столі має бути рівно 12. Таке число обумовлене кількістю апостолів і місяців в році.
Головними стравами на Святвечір є кутя і узвар, а інші можуть змінюватись залежно від уподобань.
Коли кожен член сім’ї має спробувати всі 12 страв. Кутю ставили на столі на всю ніч. Вірили, що прийдуть душі покійних пращурів, щоб її скуштувати.
Зокрема, зазичай готують такі страви:
Святвечір - це обов`язково пісна вечеря. Тому на столі не повинно стояти молоко, м'ясо, яйця та жир, різноманітні продукти тваринного походження.
У цей день важливо готувати скромну вечерю та національні страви. Також під заборону потрапляють:
Раніше ми повідомляли, як у світі відзначають Святвечір і чим він відрізняється від українського.
Також читайте, як приготувати кутю на узварі з горіхами та родзинками.