Каких блюд категорически не должно быть на Святвечер

Святвечер является особым вечером, в который верующие готовятся к Рождеству - одному из главных праздников. Рождество в Украине отмечается 25 декабря, а канун праздника, который называют Святой вечер, выпадает на 24 декабря.
Каких блюд не должно быть на Святвечер, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) ниже.
На Святвечер обычно готовят только постные блюда, поскольку еще продолжается Рождественский пост. Блюд на столе должно быть ровно 12. Такое число обусловлено количеством апостолов и месяцев в году.
Главными блюдами на Святвечер есть кутья и компот, а другие могут меняться в зависимости от предпочтений.
Когда каждый член семьи должен попробовать все 12 блюд. Кутью оставляли на столе на всю ночь. Верили, что придут души усопших предков, чтобы ее отведать.
В частности, готовят следующие блюда:
Святвечер - это обязательно постный ужин. Поэтому на столе не должно стоять молоко, мясо, яйца и жир, разнообразные продукты животного происхождения.
В этот день важно готовить скромный ужин и национальные блюда. Также под запрет попадают:
Ранее мы сообщали, как в мире отмечают Святвечер и чем он отличается от украинского.
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