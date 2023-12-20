Каких блюд категорически не должно быть на Святвечер

Сколько блюд должно быть на столе

На Святвечер обычно готовят только постные блюда, поскольку еще продолжается Рождественский пост. Блюд на столе должно быть ровно 12. Такое число обусловлено количеством апостолов и месяцев в году.

Главными блюдами на Святвечер есть кутья и компот, а другие могут меняться в зависимости от предпочтений.

Когда каждый член семьи должен попробовать все 12 блюд. Кутью оставляли на столе на всю ночь. Верили, что придут души усопших предков, чтобы ее отведать.

В частности, готовят следующие блюда:

кутья - главное блюдо. Это каша из молотой пшеницы и ячменя, которую традиционно подают с маком, медом и орехами

компот из сухофруктов. Считается, что вода символизирует жизнь и божественную энергию

борщ из красной свеклы

вареники символизируют мудрость и достаток. Можно приготовить с разными начинками

голубцы - еще одно блюдо праздничного стола. Для начинки берут пшено и смешивают его с морковью и растительным маслом

блюда из гороха и фасоли, символизирующие плодовитость для поля и огорода

не обойтись и без блюда из рыбы

блины - символизируют связь с предками, приглашение приходить и помогать в творении мира

каша гречневая символизирует силу и здоровье, прирост блага и легкость достижений

хлеб или пончики - символ получения урожая и единства

запеченные яблоки. Часто этот фрукт запекают с медом и изюмом

маринованные грибы символизируют плодородие, творение жизни

Что запрещено готовить

Святвечер - это обязательно постный ужин. Поэтому на столе не должно стоять молоко, мясо, яйца и жир, разнообразные продукты животного происхождения.

В этот день важно готовить скромный ужин и национальные блюда. Также под запрет попадают: