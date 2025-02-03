Яких слів насправді немає в українській мові: звідки з'явилися "аромоксамит", "термозахист" та інші

Напевно кожен українець хоча б раз в житті чув слова "аромоксамит" або "суперзахист", які часто використовують у різноманітних рекламних слоганах та роликах. Ці слова звучать чарівно, деякі навіть здаються такими, ніби мають столітню історію. Але це не так.
Які слова були штучно вигадані в українській мові для того, щоб продавати товари, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера ораторської майстерності Ольгу Мацьопу в Instagram.
Слово "аромоксамит" було вигадано штучно для реклами кави, щоб люди створювали в уяві атмосферу затишку та вишуканого смаку. Слово мало бути таким, щоб одразу відчувався смак та аромат кави.
"Це штучно створений термін, який поєднує два відчуття: аромат і ніжність оксамиту", - пояснює тренер.
Вона додала, що мова - це магія, яка може створити в уяві людини будь-які асоціації.
"Бо мова - це магія. Одне слово може викликати цілу гаму емоцій, пробудити бажання, створити асоціації. Маркетинг розширює межі нашої мови, вигадуючи нові терміни, які ми з вами запам'ятовуємо на роки", - пояснює Мацьопа.
Ультраактивний - створює враження надзвичайно сильного або швидкого ефекту.
Максимізатор ефекту - вигадане слово для створення враження підвищення результативності.
Інтенсив-формула - слово, що асоціюється з чимось, що працює на максимально високому рівні.
Суперенергія - підкреслює величезний заряд енергії, хоча насправді це просто ефект рекламної гіперболи.
Фруктово-активний - використовується для реклами продуктів з фруктовим смаком, які обіцяють додаткову активність або свіжість.
Панорамний ефект - термін, який використовують для створення враження, що продукт або послуга охоплює все.
Гіперчистота - вигадане слово, що акцентує на надзвичайній чистоті чи ефективності продукту.
Вітамінно-активний комплекс - рекламний хід для вітамінних добавок або засобів для здоров'я.
Суперзахист - вигадане слово, яке використовується для продуктів, що нібито забезпечують надзвичайний захист.
Антистресова формула - термін для продуктів, які обіцяють зняти стрес або розслабити.
Мегафреш - означає щось надзвичайно свіже або з прохолодним ефектом.
Гіперактиватор - для продуктів, що нібито активують процеси або ефекти на високому рівні.
Термозахист - для продуктів, що обіцяють захист від температурних коливань.
Енергіоліт - для продуктів, що, нібито, забезпечують енергію або енергетичний заряд.
Акваплівка - для засобів, що обіцяють легкий і водночас захисний ефект.
Блискавичний ефект - для продуктів, що швидко реагують або дають миттєвий результат.
Фрукталізація - рекламний хід для підкреслення фруктового смаку або аромату продукту.
Мікроактиватор - для косметичних чи здоров'я продуктів, що нібито активують процеси на мікрорівні.
Фітно-система - для спортивних або здоров'я продуктів, які обіцяють підвищення фізичної форми.
Ці терміни не мають чіткого наукового чи технічного значення, але вони створюють позитивні емоції та асоціації у споживача. Вони також допомагають підвищити вартість або бажаність продукту через натяк на ексклюзивність чи унікальність.
Такі слова часто використовуються для того, щоб виглядати науково або технологічно просунутими, не надаючи реального змісту.
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