Каких слов на самом деле нет в украинском языке: откуда появились "аромоксамит", "термозахист" и другие

Откуда появилось слово "аромоксамит"

Слово "аромоксамит" было придумано искусственно для рекламы кофе, чтобы люди создавали в воображении атмосферу уюта и изысканного вкуса. Слово должно было быть таким, чтобы сразу чувствовался вкус и аромат кофе.

"Это искусственно созданный термин, который сочетает два ощущения: аромат и нежность "оксамиту", - объясняет тренер.

Она добавила, что язык - это магия, которая может создать в воображении человека любые ассоциации.

"Потому что язык - это магия. Одно слово может вызвать целую гамму эмоций, пробудить желание, создать ассоциации. Маркетинг расширяет границы нашего языка, придумывая новые термины, которые мы с вами запоминаем на годы", - объясняет Мацьопа.

Какие еще слова были придуманы

Ультраактивний - создает впечатление чрезвычайно сильного или быстрого эффекта.

Максимізатор ефекту - вымышленное слово для создания впечатления повышения результативности.

Інтенсив-формула - слово, ассоциирующееся с чем-то, что работает на максимально высоком уровне.

Суперенергія - подчеркивает огромный заряд энергии, хотя на самом деле это просто эффект рекламной гиперболы.

Фруктово-активний - используется для рекламы продуктов с фруктовым вкусом, которые обещают дополнительную активность или свежесть.

Панорамний ефект - термин, который используют для создания впечатления, что продукт или услуга охватывает все.

Гіперчистота - вымышленное слово, акцентирующее на чрезвычайной чистоте или эффективности продукта.

Вітамінно-активний комплекс - рекламный ход для витаминных добавок или средств для здоровья.

Суперзахист - вымышленное слово, которое используется для продуктов, якобы обеспечивающих чрезвычайную защиту.

Антистресова формула - термин для продуктов, которые обещают снять стресс или расслабить.

Мегафреш - означает что-то чрезвычайно свежее или с прохладным эффектом.

Гіперактиватор - для продуктов, якобы активирующих процессы или эффекты на высоком уровне.

Термозахист - для продуктов, обещающих защиту от температурных колебаний.

Энергіолит - для продуктов, якобы обеспечивающих энергию или энергетический заряд.

Акваплівка - для средств, обещающих легкий и одновременно защитный эффект.

Блискавичний ефект - для продуктов, которые быстро реагируют или дают мгновенный результат.

Фрукталізация - рекламный ход для подчеркивания фруктового вкуса или аромата продукта.

Мікроактиватор - для косметических или здоровья продуктов, якобы активирующих процессы на микроуровне.

Фітно-система - для спортивных или здоровья продуктов, которые обещают повышение физической формы.

Эти термины не имеют четкого научного или технического значения, но они создают положительные эмоции и ассоциации у потребителя. Они также помогают повысить стоимость или желательность продукта через намек на эксклюзивность или уникальность.

Такие слова часто используются для того, чтобы выглядеть научно или технологически продвинутыми, не придавая реального содержания.