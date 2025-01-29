Українські слова, які не можна перекласти російською: а ви їх знаєте?

Українська мова багата на унікальні слова, які відображають нашу культуру, традиції та ментальність. Деякі з них настільки самобутні, що не мають точного аналогу в російській мові.

Які українські слова росіяни не зможуть перекласти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на mrpl.city .

Українська мова має слова, які складно перекласти іншою мовою. Ці слова не лише збагачують нашу мову, але й відображають унікальність українського світогляду. Ось 9 прикладів таких слів:

Книгарня - книжкова крамниця.

Митець - той, хто працює у якомусь виді мистецтва, людина, обізнана і вправна у своїй справі, майстер.

Добродій - той, хто допомагає, підтримує тощо.

Кохати - почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність, плекати що-небудь, виховувати, ростити кого-небудь.

Обіруч - узявшись за руки, разом, обома руками, по обидва боки.

Нівроку - непоганий, такий, як треба, нічого собі, непогано, вживається для вираження побажання не принести горя.

Вирій - теплі, південні краї, куди відлітають на зиму птахи.

Залізниця - дорога з рейковою колією, призначена для пересування залізничного рухомого складу; увесь комплекс інженерних споруд, обладнання, машин і механізмів, що становить основу залізничного транспорту; установи, що відають залізничним транспортом.

Шахівниця - дерев’яна або картонна дошка, чи коробка з 64 світлими й темними квадратами, на якій грають у шахи.