Яких слів насправді немає в українській мові: звідки з'явилися "аромоксамит", "термозахист" та інші

Напевно кожен українець хоча б раз в житті чув слова "аромоксамит" або "суперзахист", які часто використовують у різноманітних рекламних слоганах та роликах. Ці слова звучать чарівно, деякі навіть здаються такими, ніби мають столітню історію. Але це не так.

Які слова були штучно вигадані в українській мові для того, щоб продавати товари, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера ораторської майстерності Ольгу Мацьопу в Instagram.

Звідки з'явилося слово "аромоксамит"

Слово "аромоксамит" було вигадано штучно для реклами кави, щоб люди створювали в уяві атмосферу затишку та вишуканого смаку. Слово мало бути таким, щоб одразу відчувався смак та аромат кави.

"Це штучно створений термін, який поєднує два відчуття: аромат і ніжність оксамиту", - пояснює тренер.

Вона додала, що мова - це магія, яка може створити в уяві людини будь-які асоціації.

"Бо мова - це магія. Одне слово може викликати цілу гаму емоцій, пробудити бажання, створити асоціації. Маркетинг розширює межі нашої мови, вигадуючи нові терміни, які ми з вами запам'ятовуємо на роки", - пояснює Мацьопа.

Які ще слова були вигадані

Ультраактивний - створює враження надзвичайно сильного або швидкого ефекту.

Максимізатор ефекту - вигадане слово для створення враження підвищення результативності.

Інтенсив-формула - слово, що асоціюється з чимось, що працює на максимально високому рівні.

Суперенергія - підкреслює величезний заряд енергії, хоча насправді це просто ефект рекламної гіперболи.

Фруктово-активний - використовується для реклами продуктів з фруктовим смаком, які обіцяють додаткову активність або свіжість.

Панорамний ефект - термін, який використовують для створення враження, що продукт або послуга охоплює все.

Гіперчистота - вигадане слово, що акцентує на надзвичайній чистоті чи ефективності продукту.

Вітамінно-активний комплекс - рекламний хід для вітамінних добавок або засобів для здоров'я.

Суперзахист - вигадане слово, яке використовується для продуктів, що нібито забезпечують надзвичайний захист.

Антистресова формула - термін для продуктів, які обіцяють зняти стрес або розслабити.

Мегафреш - означає щось надзвичайно свіже або з прохолодним ефектом.

Гіперактиватор - для продуктів, що нібито активують процеси або ефекти на високому рівні.

Термозахист - для продуктів, що обіцяють захист від температурних коливань.

Енергіоліт - для продуктів, що, нібито, забезпечують енергію або енергетичний заряд.

Акваплівка - для засобів, що обіцяють легкий і водночас захисний ефект.

Блискавичний ефект - для продуктів, що швидко реагують або дають миттєвий результат.

Фрукталізація - рекламний хід для підкреслення фруктового смаку або аромату продукту.

Мікроактиватор - для косметичних чи здоров'я продуктів, що нібито активують процеси на мікрорівні.

Фітно-система - для спортивних або здоров'я продуктів, які обіцяють підвищення фізичної форми.

Ці терміни не мають чіткого наукового чи технічного значення, але вони створюють позитивні емоції та асоціації у споживача. Вони також допомагають підвищити вартість або бажаність продукту через натяк на ексклюзивність чи унікальність.

Такі слова часто використовуються для того, щоб виглядати науково або технологічно просунутими, не надаючи реального змісту.