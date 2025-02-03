Каких слов на самом деле нет в украинском языке: откуда появились "аромоксамит", "термозахист" и другие
Наверняка каждый украинец хотя бы раз в жизни слышал слова "аромоксамит" или "суперзахист", которые часто используют в различных рекламных слоганах и роликах. Эти слова звучат волшебно, некоторые даже кажутся такими, будто имеют столетнюю историю. Но это не так.
Какие слова были искусственно придуманы в украинском языке для того, чтобы продавать товары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера ораторского мастерства Ольгу Мацьопу в Instagram.
Откуда появилось слово "аромоксамит"
Слово "аромоксамит" было придумано искусственно для рекламы кофе, чтобы люди создавали в воображении атмосферу уюта и изысканного вкуса. Слово должно было быть таким, чтобы сразу чувствовался вкус и аромат кофе.
"Это искусственно созданный термин, который сочетает два ощущения: аромат и нежность "оксамиту", - объясняет тренер.
Она добавила, что язык - это магия, которая может создать в воображении человека любые ассоциации.
"Потому что язык - это магия. Одно слово может вызвать целую гамму эмоций, пробудить желание, создать ассоциации. Маркетинг расширяет границы нашего языка, придумывая новые термины, которые мы с вами запоминаем на годы", - объясняет Мацьопа.
Какие еще слова были придуманы
Ультраактивний - создает впечатление чрезвычайно сильного или быстрого эффекта.
Максимізатор ефекту - вымышленное слово для создания впечатления повышения результативности.
Інтенсив-формула - слово, ассоциирующееся с чем-то, что работает на максимально высоком уровне.
Суперенергія - подчеркивает огромный заряд энергии, хотя на самом деле это просто эффект рекламной гиперболы.
Фруктово-активний - используется для рекламы продуктов с фруктовым вкусом, которые обещают дополнительную активность или свежесть.
Панорамний ефект - термин, который используют для создания впечатления, что продукт или услуга охватывает все.
Гіперчистота - вымышленное слово, акцентирующее на чрезвычайной чистоте или эффективности продукта.
Вітамінно-активний комплекс - рекламный ход для витаминных добавок или средств для здоровья.
Суперзахист - вымышленное слово, которое используется для продуктов, якобы обеспечивающих чрезвычайную защиту.
Антистресова формула - термин для продуктов, которые обещают снять стресс или расслабить.
Мегафреш - означает что-то чрезвычайно свежее или с прохладным эффектом.
Гіперактиватор - для продуктов, якобы активирующих процессы или эффекты на высоком уровне.
Термозахист - для продуктов, обещающих защиту от температурных колебаний.
Энергіолит - для продуктов, якобы обеспечивающих энергию или энергетический заряд.
Акваплівка - для средств, обещающих легкий и одновременно защитный эффект.
Блискавичний ефект - для продуктов, которые быстро реагируют или дают мгновенный результат.
Фрукталізация - рекламный ход для подчеркивания фруктового вкуса или аромата продукта.
Мікроактиватор - для косметических или здоровья продуктов, якобы активирующих процессы на микроуровне.
Фітно-система - для спортивных или здоровья продуктов, которые обещают повышение физической формы.
Эти термины не имеют четкого научного или технического значения, но они создают положительные эмоции и ассоциации у потребителя. Они также помогают повысить стоимость или желательность продукта через намек на эксклюзивность или уникальность.
Такие слова часто используются для того, чтобы выглядеть научно или технологически продвинутыми, не придавая реального содержания.
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