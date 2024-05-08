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В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)

Среда 08 мая 2024 20:51
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В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео) Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Jerry Heil и Alyona Alyona не только покорили весь мир своим выступлением на Евровидении 2024 года в первом полуфинале, но и очаровали своими образами на бирюзовом тротуаре.

Детальнее о символизме наряда участниц конкурса от Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

В ходе подготовки материала были использованы следующие источники: Instagram-профиль Alyona Alyona, интервью участниц Евровидения 2024 и эфир первого полуфинала конкурса.

В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения

На днях в Мальме состоялась торжественная церемония открытия Евровидения 2024, где бирюзовым тротуаром прошлись 36 участников из разных стран и поразили своими образами.

Наши девушки, Аlyona Аlyona и Jerry Heil для дорожки решили надеть наряды с глубоким символизмом, а также поделились важными месседжами со всем миром, ведь они должны быть услышаны.

В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)

Наряды Jerry Heil и Alyona Alyona на бирюзовой дорожке Евровидения 2024 (фото: Getty images)

Так, Алена и Яна предстали в футболках с подвешенными настоящими ключами, которые символизируют "фантомный дом", то есть, тот, куда уже нет возможности вернуться. Кстати, именно с ними девушки и отправлялись из Киева в Мальме.

Таким жестом артистки призвали помочь нашей стране отстроить разрушенную оккупантами гимназию, расположенную в селе Большая Костромка, Днепропетровская область.

Какой символизм имеют костюмы участниц Евровидения от Украины

"Это социальная кампания. Мы хотим напомнить людям, что есть много украинцев, которые потеряли дома. Ключи символизируют "фантомные дома". Это когда ты имеешь ключи, но больше некуда возвращаться. В частности, это символ школы, которая была разбомблена в Украине . Поэтому мы собираем средства для ее восстановления, чтобы дети могли вернуться и продолжить обучение", - сказали певицы в интервью.

Известно, что дизайнером этих образов для Jerry Heil и Alyona Alyona стала Лилия Литковская.

В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)В каких образах Jerry Heil и Alyona Alyona вышли на бирюзовую дорожку Евровидения (фото, видео)

Jerry Heil и Alyona Alyona на бирюзовой дорожке Евровидения с другими участниками (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"С начала войны тысячи и тысячи украинцев потеряли свои дома, но есть кое-что, что всегда остается с нами - и это невидимая связь с родным домом, нашими корнями и родиной, который ничто и никто не в состоянии разрушить", - рассказала дизайнер .

"Ключи в образах, созданных для Jerry Heil и alyona alyona, символизируют именно эту привязанность к родному дому, запечатленному в нашем сердце, где бы мы ни были, и именно он станет ключом к восстановлению, восстановлению и возвращению нашего дома", - продолжила Лилия.

Ранее мы рассказывали, кто победил и какое место заняла Украина в первом полуфинале Евровидения 2024 года.

Также читайте, какой была Jerry Heil пять лет назад.

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