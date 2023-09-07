MUZVAR AWARDS 2023: хто виступить на музичній премії

26.09.2023

Вже 26 вересня о 16:00 у київському МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться музична премія для молодих виконавців MUZVAR AWARDS від порталу "МУЗВАР" (квитки).

Афіша премії MUZVAR AWARDS 2023

На сцену разом із новими іменами індустрії вийдуть легендарні виконавці. Свої ексклюзивні виступи глядачам подарують номінанти премії: Jamala, POSITIFF, Schmalgauzen, СКАЙ, NAZVA, а також запрошені гості - Анна Трінчер, Alyosha і Vlad Darvin, KAZKA, Tember Blanche, KRUTЬ, PROBASS ∆ HARDI та інші.

Для MUZVAR AWARDS разом із оркестром JAMALA презентує ексклюзивний виступ з композиціями легендарного альбому "QIRIM". Своєю чергою, на глядачів очікує багато прем'єр. Анна Трінчер презентує новий дует з популярним українським співаком, Alyosha і Vlad Darvin підготують унікальний номер з поєднанням декількох музичних жанрів, а гурт KAZKA вперше на великій сцені виконає трек “Солодкі”.

І це ще не всі сюрпризи! На всіх гостей премії очікує одразу декілька виступів спеціально запрошених артистів, імена яких поки не розголошуються. Це будуть яскраві шоу та потужні номери, що наповнять глядачів неймовірними емоціями.

Ведучими церемонії стали харизматичні та яскраві Тімур Мірошниченко та Оля Цибульська. Окремо організатори премії оголосять ведучих діджитал частини церемонії, зіркового хідника та бекстейджу.

Окрім того, організатори MUZVAR AWARDS 2023 разом з ДонорUA запускають велику соціальну ініціативу "Музика та перемога в нашій крові!".

Ініціатива покликана не лише допомогти зібрати більше донорської крові для передової, а й популяризувати культуру донорства в Україні через молоді імена музичної індустрії. Системне та свідоме донорство - наш вклад у перемогу!

Для ініціативи розроблено спеціальну програму лояльності. Кожен, хто здасть кров до 26 вересня включно, матиме можливість отримати спеціальну знижку 10% на будь-який квиток премії та отримає доступ до пресзони з можливістю особисто поспілкуватись з артистами.

Афіша премії MUZVAR AWARDS 2023