В "Киевводоканале" предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)

Так, все началось с оценки качества воды по улице Академика Туполева. Потому что там местные жители начали жаловаться, что из крана начала течь вода желтоватого цвета.

Также они говорят, что вода имела еще и неприятный запах.

Однако в "Киевводоканале" отметили, что воду на Туполева подают с Днепровской водопроводной станции. А качество воды проверяют ежедневно.

Как рассказали на предприятии качество вода соответствует действующим государственным санитарным нормам, и она является безопасной для употребления. А желтоватый оттенок воды якобы вызван "сильной загрязненностью реки Днепр".

Фото: желтая вода из крана в Киеве пригодна для питья (kyiv.media/news)