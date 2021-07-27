В трех районах Одесской области вода непригодна к употреблению

Качество питьевой воды в Одесской области проверили специалисты Минздрава Украины. В ряде населенных пунктов Белгород-Днестровского, Саратского и Болградского районов ее показатели не соответствуют санитарным показателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное учреждение "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

"Для мониторинга состояния питьевой воды в Одесской области исследовали 119 проб воды для санитарно-микробиологической и 93 проб для санитарно-химических показателей", - отметили в ведомстве.

Из них стандартам не отвечают по санитарно-микробиологическим показателям 15 образцов, которые были взяты:

в поселке Затока (Белогород-Днестровский район);

в селах Зоря и Ройлянка (Саратский район);

в селе Табак (Болградский район).

По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам 26 проб из населенных пунктов Белогород-Днестровского, Саратского, Арцизского, Николаевского, Болградского и Березовского районов.

Кроме того, было взято 93 образца морской воды на санитарно-микробилогические и 9 проб на санитарно-химические показатели. Из них 2 образца не отвечали гигиеническим требованиям. Они были взяты в прибрежной пляжной зоне Одессы: на 10-й станции Большой Фонтанки и "Лузановке".