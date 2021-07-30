У "Київводоканалі" запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото)

Так, все почалось із оцінки якості води по вулиці Академіка Туполєва. Тому що там місцеві мешканці почали скаржитися, що з крана почала текти вода жовтуватого кольору.

Також вони кажуть, що вода мала ще й неприємний запах.

Однак, у "Київводоканалі" зазначили, що воду на Туполєва подають з Дніпровської водопровідної станції. А якість води перевіряють щоденно.

Як розповіли на підприємстві якість вода відповідає чинним Державним санітарним нормам, і вона є безпечною для вживання. А жовтуватий відтінок води нібито спричинений "сильною забрудненістю річки Дніпро".

Фото: жовта вода з крана у Києві придатна для пиття (kyiv.media/news)