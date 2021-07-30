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В "Киевводоканале" предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)

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Киев, Пятница 30 июля 2021 22:21
В "Киевводоканале" предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото) Фото: желтая вода из крана пригодна для питья в Киеве (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В "Киевводоканале" советуют пить воду из-под крана, даже если она желтая. Как рассказали на предприятии, контроль качества воды проводится ежедневно.

Об этом сообщает Kyiv Media.

Так, все началось с оценки качества воды по улице Академика Туполева. Потому что там местные жители начали жаловаться, что из крана начала течь вода желтоватого цвета.

Также они говорят, что вода имела еще и неприятный запах.

Однако в "Киевводоканале" отметили, что воду на Туполева подают с Днепровской водопроводной станции. А качество воды проверяют ежедневно.

Как рассказали на предприятии качество вода соответствует действующим государственным санитарным нормам, и она является безопасной для употребления. А желтоватый оттенок воды якобы вызван "сильной загрязненностью реки Днепр".

В &quot;Киевводоканале&quot; предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)

В &quot;Киевводоканале&quot; предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)

В &quot;Киевводоканале&quot; предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)

Фото: желтая вода из крана в Киеве пригодна для питья (kyiv.media/news)

Ранее мы сообщали, что в трех районах Одесской области вода непригодна к употреблению.

Также где в Киеве категорически нельзя брать воду.

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