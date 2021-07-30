В "Киевводоканале" предложили пить желтую воду из-под крана, которая имеет неприятный запах (фото)
В "Киевводоканале" советуют пить воду из-под крана, даже если она желтая. Как рассказали на предприятии, контроль качества воды проводится ежедневно.
Об этом сообщает Kyiv Media.
Так, все началось с оценки качества воды по улице Академика Туполева. Потому что там местные жители начали жаловаться, что из крана начала течь вода желтоватого цвета.
Также они говорят, что вода имела еще и неприятный запах.
Однако в "Киевводоканале" отметили, что воду на Туполева подают с Днепровской водопроводной станции. А качество воды проверяют ежедневно.
Как рассказали на предприятии качество вода соответствует действующим государственным санитарным нормам, и она является безопасной для употребления. А желтоватый оттенок воды якобы вызван "сильной загрязненностью реки Днепр".
Фото: желтая вода из крана в Киеве пригодна для питья (kyiv.media/news)
Ранее мы сообщали, что в трех районах Одесской области вода непригодна к употреблению.
Также где в Киеве категорически нельзя брать воду.