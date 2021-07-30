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У "Київводоканалі" запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото)

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Київ , П'ятниця 30 липня 2021 22:21
У "Київводоканалі" запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото) Фото: жовта вода з крана придатна для пиття у Києві (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

У "Київводоканалі" радять пити воду з-під крану, навіть якщо вона жовта. Як розповіли на підприємстві, контроль якості води проводиться щоденно.

Про це повідомляє Kyiv Media.

Так, все почалось із оцінки якості води по вулиці Академіка Туполєва. Тому що там місцеві мешканці почали скаржитися, що з крана почала текти вода жовтуватого кольору.

Також вони кажуть, що вода мала ще й неприємний запах.

Однак, у "Київводоканалі" зазначили, що воду на Туполєва подають з Дніпровської водопровідної станції. А якість води перевіряють щоденно.

Як розповіли на підприємстві якість вода відповідає чинним Державним санітарним нормам, і вона є безпечною для вживання. А жовтуватий відтінок води нібито спричинений "сильною забрудненістю річки Дніпро".

У &quot;Київводоканалі&quot; запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото)

У &quot;Київводоканалі&quot; запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото)

У &quot;Київводоканалі&quot; запропонували пити жовту воду з-під крану, яка має неприємний запах (фото)

Фото: жовта вода з крана у Києві придатна для пиття (kyiv.media/news)

Раніше ми повідомляли, що у трьох районах Одеської області вода непридатна до вживання.

Також де в Києві категорично не можна брати воду.

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