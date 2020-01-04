По Киеву на Рождество пройдут звездочеты: какие улицы и метро перекроют

Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество 2020 (фото: УНИАН)

На Рождество в Киеве ждут Шествие звездочетов

На Рождество 2020 в Киеве ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах. Кроме того, возможно и временное перекрытие некоторых станций Киевского метрополитена. В КГГА сообщили, как будет работать общественный транспорт, и какие центральные улицы станут на время пешеходными.

Связано это с Шествием звездочетов, которое на рождественские гуляния запланировано на Контрактовой и Софийской площади.

7 января автотранспорту с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение вдоль Владимирского проезда, а также частично по улице Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Кроме того, в КГГА называют вероятным кратковременный запрет входа для пассажиров на станции метро "Золотые ворота". Все эскалаторы будут работать только на подъем во исключение давки. Также не исключают ограничение или перекрытие таких центральных станций, как "Крещатик", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь" и "Майдан Независимости".

С 12:00 до 17:00 изменят также движение троллейбусы, традиционный маршрут которых пересекает Софийскую площадь в направлении Майдана Незалежности. Так, троллейбус № 6 будет курсировать от Минского массива до метро "Лукьяновская", № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.