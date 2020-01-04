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По Києву на Різдво пройдуть звіздарі: які вулиці і метро перекриють

STYLERЖиття    04.01.2020 - 08:31
По Києву на Різдво пройдуть звіздарі: які вулиці і метро перекриють
Як працюватиме транспорт у Києві на Різдво 2020 (фото: УНІАН)

На Різдво в Києві чекають Ходу звіздарів

На Різдво 2020 в Києві обмежать рух транспорту на деяких центральних вулицях. Крім того, можливо і тимчасове перекриття деяких станцій Київського метрополітену. У КМДА повідомили, як працюватиме громадський транспорт, і які центральні вулиці стануть на час пішохідними.

Пов'язано це з Ходою звіздарів, яка на різдвяні гуляння запланована на Контрактовій та Софійській площі.

7 січня автотранспорту з 12:00 до 17:00 буде заборонено рух вздовж Володимирського проїзду, а також частково по вулиці Володимирській (від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка).

Крім того, в КМДА називають вірогідною короткочасну заборону входу пасажирів на станції метро "Золоті ворота". Усі ескалатори будуть працювати тільки на підйом задля уникнення тисняви. Також не виключають обмеження або перекриття таких центральних станцій, як "Хрещатик", "Поштова площа", "Контрактова площа" і "Майдан Незалежності".

З 12:00 до 17:00 змінять також рух тролейбуси, традиційний маршрут яких перетинає Софійську площу в напрямку Майдану Незалежності. Так, тролейбус № 6 курсуватиме від Мінського масиву до метро "Лук'янівська", № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

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