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В киевской школе разразился скандал с учительницей: "Я не украинка, а русская и горжусь этим"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве учительница немецкого языка попала в скандал. Педагог заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится.

Видео с неоднозначными высказываниями сотрудницы школы опубликовали в Telegram-канале Катарсис.

Инцидент произошел в столичной школе №303 в Дарницком районе.

"Я горжусь тем, что я русская, а не украинка. 70 лет все на русском разговаривали и ничего!" - сказала она.

Преподаватель немецкого возмутилась тем, что сейчас ее просят говорить на украинском языке, который является государственным в стране. Она прокричала, что 70 лет в Украине говорили на русском.

Судя по видеоролику, ученик попросил педагога говорить на украинском языке, на что получил такие гневные реплики.

"Нужно обращаться к учителю с уважением", - уже на украинском ответила преподаватель.

Послушайте на видео, что говорит учитель.

В комментариях к видео украинцы выразили свою позицию. Многие советуют передать видео директору, а такую учительницу уволить.

  • Обісцяти двері в кабінет, хай гордиться.
  • В нас вчора фізичка розказувала, що це не Росія напала на Україну, а це просто політики між собою щось не можуть поділити.
  • Я сподіваюсь, відео передадуть керівництву школи, і її на*уй виженуть?
  • Нехай школярі співають пісню про Бандеру!
  • Звільнити і не допускати до навчання дітей

Как мы ранее писали, школьницы с видео "Батько наш Бандера" развенчали пропаганду росСМИ.

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Киевшкола