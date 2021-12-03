В киевской школе разразился скандал с учительницей: "Я не украинка, а русская и горжусь этим"

Инцидент произошел в столичной школе №303 в Дарницком районе.

"Я горжусь тем, что я русская, а не украинка. 70 лет все на русском разговаривали и ничего!" - сказала она.

Преподаватель немецкого возмутилась тем, что сейчас ее просят говорить на украинском языке, который является государственным в стране. Она прокричала, что 70 лет в Украине говорили на русском.

Судя по видеоролику, ученик попросил педагога говорить на украинском языке, на что получил такие гневные реплики.

"Нужно обращаться к учителю с уважением", - уже на украинском ответила преподаватель.

Послушайте на видео, что говорит учитель.

В комментариях к видео украинцы выразили свою позицию. Многие советуют передать видео директору, а такую учительницу уволить.