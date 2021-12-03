У київській школі вибухнув скандал з вчителькою: "Я не українка, а русская і пишаюся цим"

Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.

"Я пишаюся тим, що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли і нічого!" - сказала вона.

Викладач німецької обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона прокричала, що 70 років в Україні говорили російською.

Судячи з відеоролика, учень попросив педагога говорити українською мовою, на що отримав такі гнівні репліки.

"Потрібно звертатися до вчителя з повагою", - вже українською відповіла викладач.

Послухайте на відео, що говорить вчитель.

У коментарях до відео українці висловили свою позицію. Багато радять передати відео директору, а таку вчительку звільнити.