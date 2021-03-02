У київській школі розпорошили газовий балончик: дітей евакуювали
У вівторок, 2 березня, у київській школі №290 під час п'ятого уроку всіх дітей вивели на вулицю по тривозі. Це сталося через те, що один зі старшокласників вирішив використати без причини газовий балончик.
Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
Деякі діти на вулиці плювали, терли очі і плакали. Молодші класи злякалися. Всім батькам подзвонили і попросили забрати дітей зі школи. Навчальний процес в цей день було вирішено скасувати.
В школі Києва розпорошили газовий балончик (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
На місце інциденту також приїхали співробітники поліції.
"Хотілося б відзначити вчителів, які до останнього не знали, що сталося, але дуже швидко і професійно вивели всіх дітей", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
- Виганяти зі школи, поставити на облік в дитячу кімнату поліції. Батьків оштрафувати. Дома засудити ременем і в кут на гречку. Людиною може вирости;
- Придурка шматок, вибачте нічого хорошого. В школі моєї дитини було таке ж. Діти надихалися, плакали. Моя від переляку забилась в куточок, напівголу витягли на вулицю. Летіла, як куля в школу, таксиста за душу взяла, щоб швидше доїхав;
- В нашій школі ідіоти підлітки рази три в один місяць так зривали навчальний процес;
- Ось прорахувати втрату робочого часу, виклик спецслужб і виставити рахунок на батьків, аж до продажу майна на погашення... парочку ідіотів пройдуть цією дорогою і інші дуже задумаються!
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