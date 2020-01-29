В киевской школе ответили на "скандал" с русским языком

В Киеве разгорелся скандал в школе компьютерной грамотности из-за того, что детям якобы преподавали на русском языке. Это возмутило маму одного из учеников, и она обратилась за разъяснениями к администрации школы. Как объяснили возмущенной киевлянке, это якобы связано с особенностью терминологии в IT-сфере.

На скандал отреагировало руководство школы и опубликовало официальное заявление школы робототехники и программирования RoboCode относительно преподавания на украинском и русском языках.

"Сеть школ RoboCode предоставляет услуги по робототехнике и программирования для детей 8-15 лет. Мы работаем на рынке в течение 3-х лет, пока открыто 76 локаций в 4 странах мира (Украина, Беларусь, Польша, Молдова), где учится более 8000 учеников. RoboCode имеет позицию уважения ко всем гражданам, а также к переселенцам, которые в основном понимают и говорят на русском языке. Наши школы находятся в городах по всей Украине, часть которых имеет преимущественно русскоязычное население. Поэтому наши преподаватели общаются как на украинском, так и на русском языках.

Главный офис RoboCode приносит извинения о предоставлении некорректной информации работника call- центра о преподавании на украинском языке в конкретном филиале. Также приносим извинения за некорректные высказывания сотрудников, которые базировались на позиции, что специфика терминологии робототехнической сферы затрудняет преподавание в сети школ RoboCode на украинском языке. Мы поддерживаем позицию, что ни одна терминология не является препятствием в преподавании на украинском языке", - сказано в заявлении.

Официальная позиция RoboCode по данному вопросу:

"Обучение в наших школах осуществляется на украинском и русском языках (Терминология сферы программирования предоставляется на английском языке). Мы с уважением относимся к праву на получение качественных услуг на украинском языке и продолжаем эффективно работать над переводом всех школ RoboCode на преподавание на украинском языке в соответствии с запросом общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины".