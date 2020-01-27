В харьковской школе русский назвали "языком коренного народа": сеть вскипела

В школьном табеле учителя записали странный предмет
В Харькове в школе русский записали в табеле ученика как "язык коренного народа". Об этом сообщила в сети Олеся Яценко, которая работает психологом в Национальной гвардии Украины.
Харьковчанка опубликовала соответствующий пост в Facebook-сообществе "Батьки SOS", также сопроводив его фото школьного документа.
На снимке виден фрагмент табеля с указанными предметами :
"г. Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, из которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" - возмущается Яценко.
В Харькове в школьном табеле записали русский как "язык коренного народа" (Фото: скрин поста с Facebook-страницы БАТЬКИ SOS)
На своей страничке харьковчанка продублировала фото табеля, но в этот раз в своей реакции была более резка: "Тот случай, когда учителя в школе твоего ребенка крайне ох***и. Подскажите, что с этим делать?"
Отметим, что о какой именно средней школе идет речь - не ясно.
Отвечая на рекомендацию одного из своих подписчиков обратиться в Управление образования с официальным письмом для разъяснения, Яценко отметила, что намерена это сделать: "У меня как раз вот отпуск скоро начнется, будет время сходить к управлению".
Пользователи сети живо отреагировали на пост и в комментариях развернулась горячая полемика. Некоторые юзеры рекомендуют обратиться по данному вопросу в СБУ для реакции на странную ситуацию со школьным предметом, другие высказывают мнение, что предмет на самом деле называется "язык национальных меньшинств", а педагог просто допустил ошибку. Кроме того, просят уточнить номер школы, где "вводится" подобная инновация.
В Харькове в школьном табеле записали русский как "язык коренного народа" (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы БАТЬКИ SOS)