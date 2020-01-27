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В харьковской школе русский назвали "языком коренного народа": сеть вскипела

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 13:44
В харьковской школе русский назвали "языком коренного народа": сеть вскипела
В Харькове из-за русского языка в школе вспыхнул скандал (коллаж РБК-Украина)

В школьном табеле учителя записали странный предмет

В Харькове в школе русский записали в табеле ученика как "язык коренного народа". Об этом сообщила в сети Олеся Яценко, которая работает психологом в Национальной гвардии Украины.

Харьковчанка опубликовала соответствующий пост в Facebook-сообществе "Батьки SOS", также сопроводив его фото школьного документа.

На снимке виден фрагмент табеля с указанными предметами :

  • украинский язык
  • украинская литература
  • язык коренного народа (рус.) - написано ручкой от руки
  • зарубежная литература (инт. курс "литература")...

"г. Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, из которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" - возмущается Яценко.

В харьковской школе русский назвали &quot;языком коренного народа&quot;: сеть вскипела

В Харькове в школьном табеле записали русский как "язык коренного народа" (Фото: скрин поста с Facebook-страницы БАТЬКИ SOS)

На своей страничке харьковчанка продублировала фото табеля, но в этот раз в своей реакции была более резка: "Тот случай, когда учителя в школе твоего ребенка крайне ох***и. Подскажите, что с этим делать?"

Отметим, что о какой именно средней школе идет речь - не ясно.

Отвечая на рекомендацию одного из своих подписчиков обратиться в Управление образования с официальным письмом для разъяснения, Яценко отметила, что намерена это сделать: "У меня как раз вот отпуск скоро начнется, будет время сходить к управлению".

Пользователи сети живо отреагировали на пост и в комментариях развернулась горячая полемика. Некоторые юзеры рекомендуют обратиться по данному вопросу в СБУ для реакции на странную ситуацию со школьным предметом, другие высказывают мнение, что предмет на самом деле называется "язык национальных меньшинств", а педагог просто допустил ошибку. Кроме того, просят уточнить номер школы, где "вводится" подобная инновация.

  • По программе называется "национальных меньшинств".
  • Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите.
  • Согласна, заявление в СБУ сразу!
  • Разговаривать мы можем хоть на китайском, а вот такого предмета нет, а аттестация учеников ведется. Просто кто-то отсиживает свои часы и получает з/п.
  • Ужас. Они вообще знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?
  • Коренные народы - это, те, кто проживает определенное историческое время на какой-то территории и при этом не имеет своего национального государства (чукчи, крымские татары, гагаузы). Нацменшины - это русские, евреи, венгры, поляки. Русский не может быть языком коренного народа. Вернее когда-нибудь сможет, если РФ перестанет существовать.
  • В Украине коренными народами считают украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков, а также греков Приазовья, переселившихся из Крыма на материковую Украину в конце 18-го века.....(из официальных источников)...

В харьковской школе русский назвали &quot;языком коренного народа&quot;: сеть вскипелаВ харьковской школе русский назвали &quot;языком коренного народа&quot;: сеть вскипелаВ харьковской школе русский назвали &quot;языком коренного народа&quot;: сеть вскипелаВ харьковской школе русский назвали &quot;языком коренного народа&quot;: сеть вскипела

В Харькове в школьном табеле записали русский как "язык коренного народа" (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы БАТЬКИ SOS)

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