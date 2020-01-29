ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Школа в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русском

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 12:02
Школа в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русском
В Киеве из-за русского языка в школе вспыхнул скандал (коллаж РБК-Украина)

В Киеве в школе учеников обучали компьютерной грамотности на русском языке из-за "специфики сферы"

В Киеве в школе роботехники и программирования ученикам преподавали предметы на русском языке, аргументируя тем, что на украинском дети якобы не смогут понять терминологию в IT-сфере. Об этом рассказала исполнительный директор БФ "Свои" Ирина Кошкина в своем Facebook.

Женщина возмутилась, что на самом деле в учебниках, по которым читают курсы, материал на украинском языке. Она обратилась за разъяснениями ситуации к администрации школы, и руководство колледжа заверило, что некоторые уроки ведутся на русском по просьбе родителей учеников. В то же время в основном преподавание проводится на государственном языке.

Мать ученика опубликовала в сети скрины своей переписки.

"Из некоторых правил бывают исключения. Обычно преподавание в школе проходит на украинском языке. Однако бывают ситуации, когда большинство родителей просит использовать русский язык из-за сложностей в понимании детьми технических терминов, а также специфики самой сферы (IT и электроника). В таких случаях лучше объяснить детям сложные вещи на русском, чем потом они не смогут использовать изученную на украинском языке теорию на практике", - говорится в ответе.

Однако женщина отметила, что на самом деле вся техническая терминология происходит из английского языка.

В Киеве школа роботехники и программирования попала в скандал из-за русского языка (Фото: facebook.com/kira.ryzhaya)

"Большая просьба всем моих друзьям из сферы IT написать в комментариях, насколько критически им важно знание уникальной русскоязычной терминологии в их работе", - спросила Кошкина у своих подписчиков, чтобы уточнить данный нюанс у практикующих профессионалов.

Впрочем, на самом деле под постом развернулась оживленная дискуссия и горячие споры на тему языков, и из более сотни комментов конкретно по вопросу терминологий в IT-сфере можно встретить только несколько.

Школа в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русскомШкола в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русскомШкола в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русскомШкола в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русскомШкола в Киеве угодила в громкий скандал: заставляли учиться на русском

Киевская школа угодила в языковой скандал (Скрин комментариев facebook.com/kira.ryzhaya)

Водитель набросился на волонтеров из-за российского сериала: добирались попутками Были не в вышиванках: в Николаеве учеников не пустили на празднование Дня Соборности
Новости Украины скандалязыкITукраинский языкрусский языкшкола
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь