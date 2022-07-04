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В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)

Как выглядит кардиохирургическое отделение в больнице Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской областной клинической больнице заработало кардиохирургическое отделение. Его открыли 1 июля.

Об открытии нового отделения сообщили в Киевской областной военной администрации.

Участие в открытии приняли заместитель председателя Киевской областной военной администрации Виталий Власюк, Заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, директор Департамента здравоохранения Киевской ОВА Елена Ефименко и представители депутатского корпуса областного совета.

Отделение открыли с нуля

Отделение создавалось "с нуля" в период войны в Украине. В нем есть все необходимое. Помощь в открытии оказало Общество Красного Креста Украины. Оно предоставило мебель, а Минздрав Украины и ВОЗ — современное медицинское оборудование.

Отделение рассчитано на 27 коек, девять из них реанимационные.

Жителям Киевской области в отделении будут оказывать помощь высококвалифицированные специалисты. Оно будет открыто круглосуточно. Штат медицинских работников уже укомплектован.

Как выглядит отделение

Как выглядит кардио отделение в Киевской областной больнице (фото: koda.gov.ua)

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Киевбольница