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У Київській обласній лікарні відкрили нове кардіо відділення: як воно виглядає (фото)

Як виглядає кардіохірургічне відділення в лікарні Києва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Київській обласній клінічній лікарні запрацювало кардіохірургічне відділення. Його відкрили 1 липня.

Про відкриття нового відділення повідомили в Київської обласної військової адміністрації.

Участь у відкритті взяли заступник голови Київської обласної Військової адміністрації Віталій Власюк, заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, директор Департаменту охорони здоров'я Київської ОВВА Олена Єфименко та представники депутатського корпусу обласної ради.

Відділення відкрили з нуля

Відділення створювалося "з нуля" в період війни в Україні. У ньому є все необхідне. Допомогу у відкритті надало Товариство Червоного Хреста України. Воно привезло меблі, а МОЗ України та ВООЗ — сучасне медичне обладнання.

Відділення розраховане на 27 ліжок, дев'ять з них реанімаційні.

Жителям Київської області у відділенні надаватимуть допомогу висококваліфіковані фахівці. Воно буде відкрито цілодобово. Штат медичних працівників вже укомплектований.

Як виглядає відділення

Як виглядає кардіо відділення в Київській обласній лікарні (фото: koda.gov.ua)

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