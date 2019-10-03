ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В киевской электричке орудовали наглые воры: в сеть попало видео "героев"

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 07:43
В киевской электричке орудовали наглые воры: в сеть попало видео "героев"
В Киеве поймали карманников (Иллюстративное фото)

В электричке Киева чистили сумки двое наглых мошенников

В Киеве на станции электрички "Вышгородская" люди поймали дву предприимчивых воров, которые "облегчали" сумки пассажирам поезда. Инцидент произошел 2 октября. Неравнодушные граждани поймали мошенников и позвонили в полицию. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На станции городской электрички "Вышгородская "по сумкам пассажиров работали эти двое. К счастью, благодаря неравнодушным гражданам кражи удалось избежать, а их - сдать в полицию", - написали под видео.

На ролике показано, что двое воров - это молодые люди ромской национальности. Одеты они нормально и не бедно.

Пользователи сети прокомментировали инцидент в комментариях.

  • Работают по всему Киеву. Для них попасть в полицию это праздник. Полчаса в полиции и снова на свободе. Поедут в другой район.а вот если ему рубануть пальцы то это было бы на всю жизнь.
  • А зачем с ними разговаривать, сломать им руки, несколько месяцев не будут красть.
  • А почему пишите "воровали", не "работали". А то этот вошедший в наш обиход блатной лексикон замаливает суть их "працювання".

В киевской электричке орудовали наглые воры: в сеть попало видео &quot;героев&quot;

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

В центре Киева иностранец пырнул парня ножом и сбежал: все подробности
Новости Украины Киеввор
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь