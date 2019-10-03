В киевской электричке орудовали наглые воры: в сеть попало видео "героев"

В Киеве поймали карманников (Иллюстративное фото)

В электричке Киева чистили сумки двое наглых мошенников

В Киеве на станции электрички "Вышгородская" люди поймали дву предприимчивых воров, которые "облегчали" сумки пассажирам поезда. Инцидент произошел 2 октября. Неравнодушные граждани поймали мошенников и позвонили в полицию. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На станции городской электрички "Вышгородская "по сумкам пассажиров работали эти двое. К счастью, благодаря неравнодушным гражданам кражи удалось избежать, а их - сдать в полицию", - написали под видео.

На ролике показано, что двое воров - это молодые люди ромской национальности. Одеты они нормально и не бедно.

Пользователи сети прокомментировали инцидент в комментариях.

Работают по всему Киеву. Для них попасть в полицию это праздник. Полчаса в полиции и снова на свободе. Поедут в другой район.а вот если ему рубануть пальцы то это было бы на всю жизнь.

А зачем с ними разговаривать, сломать им руки, несколько месяцев не будут красть.

А почему пишите "воровали", не "работали". А то этот вошедший в наш обиход блатной лексикон замаливает суть их "працювання".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)