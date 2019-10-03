У київській електричці орудували нахабні злодії: у мережу потрапило відео "героїв"

У Києві спіймали кишенькових злодіїв (Ілюстративне фото)

В електричці Києва чистили сумки двоє зухвалих шахраїв

У Києві на станції електрички "Вишгородська" люди спіймали двох заповзятливих злодіїв, які "полегшували" сумки пасажирам поїзда. Інцидент стався 2 жовтня. Небайдужі громадяни спіймали шахраїв і подзвонили в поліцію. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"На станції міської електрички "Вишгородська " по сумкам пасажирів працювали ці двоє. На щастя, завдяки небайдужим громадянам крадіжки вдалося уникнути, а їх - здати в поліцію", - написали під відео.

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На ролику показано, що двоє злодіїв - це молоді люди ромської національності. Одягнені вони нормально і не бідно.

Користувачі мережі прокоментували інцидент у коментарях.

Працюють по всьому Києву. Для них потрапити в поліцію це свято. Півгодини в поліції і знову на свободі. Поїдуть в інший район.а от якщо йому рубонути пальці то це було б на все життя.

А навіщо з ними розмовляти, зламати їм руки, кілька місяців не будуть красти.

А чому пишіть "крали", не "працювали". А то цей увійшов в наш побут блатний лексикон замолює суть їх "працювання".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)