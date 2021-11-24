В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)
Укрзализныця недавно запустила обновленный электропоезд по маршруту Львов-Сянки. Но пассажиры продолжают "ушатывать" даже новенькие составы и ведут себя, как дикари.
Об этом сообщил на Facebook блогер Олег Васильев.
Он напомнил, что в данной электричке в главных вагонах есть места для инклюзивных групп населения, туалеты, крепления для велосипедов.
"Правда, главные вагоны закрыты. При необходимости нужно обращаться к разъездным кассирам", - отметил Васильев.
В обновленном электропоезде входная дверь вагонов оборудована дополнительным освещением, работает автоинформатор с объявлением остановок, электронное табло. Но не все пассажиры относятся бережно к транспорту.
"К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно, сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии", - рассказал блогер.
Васильев напомнил, что ранее в "Укрзализныце" сообщили, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.
Пассажиры портят обувью вагоны нового поезда УЗ (фото: Олег Васильев)
В комментариях украинцы отметили, что таких пассажиров нужно выгонять из поезда без лишних разговоров. А некоторые уверены, что люди устают от долгого сидения на местах, так как поезд едет 5 часов.
- Треба місяць два в потяг наряд поліції ...з дубинками. І коли десь хтось гадить - *здити без слідства.
- Не пасажири, а бидло звичайне.
- Бухущі ж вхлам катаються і всі їм за вмовченням винні по життю. Такі нічого не цінять.
- Вообще трудно понять, зачем для перевозок населения такого качества тратить такие огромные деньги и ресурс, когда люди никогда это не оценят и уже через месяц эксплуатации побьют/разрисуют и так далее? Если хотят жить в помойке, то пусть получают.
- Я советую УЗ именно в данной электричке создать группу дежурных, которые бы в мягкой форме доходчиво просили пассажиров соблюдать правила поведения в пригородных поездах.
Как мы писали ранее, Укрзализныця в одном из поездов заменила новые санузлы на старые.