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В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)

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Среда 24 ноября 2021 10:55
В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото) Пассажиры Укрзализныци ведут себя недостойно в поездах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця недавно запустила обновленный электропоезд по маршруту Львов-Сянки. Но пассажиры продолжают "ушатывать" даже новенькие составы и ведут себя, как дикари.

Об этом сообщил на Facebook блогер Олег Васильев.

Он напомнил, что в данной электричке в главных вагонах есть места для инклюзивных групп населения, туалеты, крепления для велосипедов.

"Правда, главные вагоны закрыты. При необходимости нужно обращаться к разъездным кассирам", - отметил Васильев.

В обновленном электропоезде входная дверь вагонов оборудована дополнительным освещением, работает автоинформатор с объявлением остановок, электронное табло. Но не все пассажиры относятся бережно к транспорту.

"К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно, сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии", - рассказал блогер.

Васильев напомнил, что ранее в "Укрзализныце" сообщили, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.

В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)В сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци (фото)Пассажиры портят обувью вагоны нового поезда УЗ (фото: Олег Васильев)

В комментариях украинцы отметили, что таких пассажиров нужно выгонять из поезда без лишних разговоров. А некоторые уверены, что люди устают от долгого сидения на местах, так как поезд едет 5 часов.

  • Треба місяць два в потяг наряд поліції ...з дубинками. І коли десь хтось гадить - *здити без слідства.
  • Не пасажири, а бидло звичайне.
  • Бухущі ж вхлам катаються і всі їм за вмовченням винні по життю. Такі нічого не цінять.
  • Вообще трудно понять, зачем для перевозок населения такого качества тратить такие огромные деньги и ресурс, когда люди никогда это не оценят и уже через месяц эксплуатации побьют/разрисуют и так далее? Если хотят жить в помойке, то пусть получают.
  • Я советую УЗ именно в данной электричке создать группу дежурных, которые бы в мягкой форме доходчиво просили пассажиров соблюдать правила поведения в пригородных поездах.

Как мы писали ранее, Укрзализныця в одном из поездов заменила новые санузлы на старые.

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Укрзализныця
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