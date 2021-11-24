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У київській електричці "модернізували" вибите вікно дуже дивним способом: і так зійде (фото)

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Київ, Середа 24 листопада 2021 13:49
У київській електричці "модернізували" вибите вікно дуже дивним способом: і так зійде (фото) У Київпастрансі залатали вікно рекламою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В електричці Київпастрансу невідомі вибили вікно. Але на підприємстві вирішили не вставляти скло, а просто заткнути його паперовою рекламою.

Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

У пабліку зазначили, що в одному з вагонів міської електрички хтось розбив вікно. Але співробітники навіть не прибрали розбите скло, а просто заклеїли вікно рекламою.

"Це дрібниці, тому що працівники електрички проявили винахідливість і тупо взяли і заклеїли це вікно рекламою. Поспішали так, що навіть скло не прибрали, бо пасажири - насамперед. Все для людей. Кращому транспорту в Києві бути і інші кльові девізи", - написав автор поста.

У київській електричці &quot;модернізували&quot; вибите вікно дуже дивним способом: і так зійде (фото)У Києві заклеїли вікно поїзда рекламою (фото: Київ Оперативний)

У коментарях до фотографії українці написали, що вартість проїзду відповідає сервісу в електричці.

  • Міська електричка до комунального транспорту ніяким боком не належить. Це Укрзалізниці. Тому і бардак там такий.
  • Вже давно ні, вона під Київпастрансом.
  • У машиніста, мабуть, в кишені є будь-яка деталь, яка може знадобитися в дорозі і з десяток вікон.
  • Вартість проїзду говорить за сервіс. Чим дорожче, тим ще гірше.

Як ми раніше писали, в мережі показали, у що пасажири перетворюють новеньку електричку від Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
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