У київській електричці "модернізували" вибите вікно дуже дивним способом: і так зійде (фото)

В електричці Київпастрансу невідомі вибили вікно. Але на підприємстві вирішили не вставляти скло, а просто заткнути його паперовою рекламою.

Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

У пабліку зазначили, що в одному з вагонів міської електрички хтось розбив вікно. Але співробітники навіть не прибрали розбите скло, а просто заклеїли вікно рекламою.

"Це дрібниці, тому що працівники електрички проявили винахідливість і тупо взяли і заклеїли це вікно рекламою. Поспішали так, що навіть скло не прибрали, бо пасажири - насамперед. Все для людей. Кращому транспорту в Києві бути і інші кльові девізи", - написав автор поста.

У Києві заклеїли вікно поїзда рекламою (фото: Київ Оперативний)

У коментарях до фотографії українці написали, що вартість проїзду відповідає сервісу в електричці.