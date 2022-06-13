На киевской АЗС "разводят" с бензином: "без очередей и ограничений"
На одной из киевских заправок обманывают людей с бензином. Людей заманивают отсутствием очередей и ограничений, и ценой 70 гривен за литр горючего.
По крайней мере так утверждает один из жителей столицы в Facebook-группе "Соседи Голосеевский район".
Где находится заправка
Автор поста - Денис Павловский сообщает, что АЗС находится по адресу - Охтырская. 8.
"Продолжаю наблюдать, что для кого война, а для кого иметь родная! Есть автозаправочная станция по ул. Ахтырская 8 в г. Киеве и там горючее по 70 грн без очередей и ограничений. А вот качество горючего вы сможете сами увидеть на фото", - написал мужчина.
Качество бензина на АЗС показали на фото (фото: Денис Павловский)
Житель Киева подозревает, что бензин мешают с растворителем для краски.
"Вчера слил в друга, когда проверял не забита ли "обратка". А на запах – растворитель для краски. Кто что думает на этот счет???" - написал он.
Что думают люди?
В комментариях некоторые пользователи отметили, что заправлялись на этой АЗС и все нормально.
- Їхав в п’ятницю на західну Україну, заправився на цьому АЗС в бак та каністри - бензин вищого ґатунку. Колір в каністрі такий як має бути.
- Заправляюсь на цій АЗС вже майже місяць, ніяких проблем не було . В мене машини їздять в службі таксі, від водіїв ніяких нарікань не було. Розхід та запас ходу не змінився. Сам заправляюсь дизелем, БМВ х5, сказати що чимось незадоволений не можу, автівка їде добре, розхід також помірний.
- Бензин в каністрі простояв два дні. Набрали в банку - на вигляд нормальний, однорідний. Через пару хвилин почав мутніти, а тоді розшарувався . Якщо збовтати, то знов мутніє, а тоді знов стають два прозорих шари. Схоже, окислюється на повітрі, інакше би в каністрі ще змутнів. Мабуть, спирт якийсь добавили.
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