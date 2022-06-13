На киевской АЗС "разводят" с бензином: "без очередей и ограничений"

На одной из киевских заправок обманывают людей с бензином. Людей заманивают отсутствием очередей и ограничений, и ценой 70 гривен за литр горючего.

По крайней мере так утверждает один из жителей столицы в Facebook-группе "Соседи Голосеевский район".

Где находится заправка

Автор поста - Денис Павловский сообщает, что АЗС находится по адресу - Охтырская. 8.

"Продолжаю наблюдать, что для кого война, а для кого иметь родная! Есть автозаправочная станция по ул. Ахтырская 8 в г. Киеве и там горючее по 70 грн без очередей и ограничений. А вот качество горючего вы сможете сами увидеть на фото", - написал мужчина.

Качество бензина на АЗС показали на фото (фото: Денис Павловский)

Житель Киева подозревает, что бензин мешают с растворителем для краски.

"Вчера слил в друга, когда проверял не забита ли "обратка". А на запах – растворитель для краски. Кто что думает на этот счет???" - написал он.

Что думают люди?

В комментариях некоторые пользователи отметили, что заправлялись на этой АЗС и все нормально.