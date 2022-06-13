На київській АЗС "розводять" з бензином: "без черг і обмежень"

На одній з київських заправок обманюють людей з бензином. Людей заманюють відсутністю черг і обмежень, і ціною 70 гривень за літр пального.

Принаймні так стверджує один з жителів столиці в Facebook-групі "Сусіди Голосіївський район".

Де знаходиться заправка

Автор публікації - Денис Павловський повідомляє, що АЗС знаходиться за адресою - Охтирська. 8.

"Продовжую спостерігати, що для кого війна, а для кого мати рідна! Є автозаправна станція по вул. Охтирська 8 в м. Києві і там пальне по 70 грн без черг і обмежень. А ось якість пального ви зможете самі побачити на фото", - написав чоловік.

Якість бензину на АЗС показали на фото (фото: Денис Павловський)

Житель Києва підозрює, що бензин заважають з розчинником для фарби.

"Вчора злив у друга, коли перевіряв чи не забита "обратка". А на запах – розчинник для фарби. Хто що думає з цього приводу???"- написав він.

Що думають люди?

У коментарях деякі користувачі відзначили, що заправлялися на цій АЗС і все нормально.