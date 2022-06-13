На київській АЗС "розводять" з бензином: "без черг і обмежень"
На одній з київських заправок обманюють людей з бензином. Людей заманюють відсутністю черг і обмежень, і ціною 70 гривень за літр пального.
Принаймні так стверджує один з жителів столиці в Facebook-групі "Сусіди Голосіївський район".
Де знаходиться заправка
Автор публікації - Денис Павловський повідомляє, що АЗС знаходиться за адресою - Охтирська. 8.
"Продовжую спостерігати, що для кого війна, а для кого мати рідна! Є автозаправна станція по вул. Охтирська 8 в м. Києві і там пальне по 70 грн без черг і обмежень. А ось якість пального ви зможете самі побачити на фото", - написав чоловік.
Якість бензину на АЗС показали на фото (фото: Денис Павловський)
Житель Києва підозрює, що бензин заважають з розчинником для фарби.
"Вчора злив у друга, коли перевіряв чи не забита "обратка". А на запах – розчинник для фарби. Хто що думає з цього приводу???"- написав він.
Що думають люди?
У коментарях деякі користувачі відзначили, що заправлялися на цій АЗС і все нормально.
- Їхав в п'ятницю на західну Україну, заправився на цьому АЗС в бак та каністри - бензин вищого ґатунку. Колір в каністрі такий як має бути.
- Заправляюся на цій АЗС вже майже місяць, ніяких проблем не було. У мене машини їздять в службі таксі, від водіїв ніяких нарікань не було. Розхід та запас ходу не змінився. Сам заправляюсь дизелем, БМВ х5, сказати що щось незадоволений не можу, автівка їде добре, розхід також помірний.
- Бензин в каністрі простоявши два дні. Набрали в банку - на вигляд нормальний, однорідний. Через пару хвилин почав мутніти, а тоді розшарувався. Якщо збовтати, то знов мутніє, а тоді знов стають два прозорих кулі. Схоже, окислюється на повітрі, інакше б в каністрі ще змутнів. Мабуть, спирт якийсь додали.
Вам буде цікаво дізнатися, чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри.
Раніше ми повідомляли, чому їздити з напівпорожнім баком небезпечно для автомобіля.
Також ми називали 10 речей, які відразу потрібно зробити після покупки б / у авто.