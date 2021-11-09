В киевской аптеке женщина устроила скандал из-за маски: вызвали "копов" (видео)

В Киеве в аптеке женщина-посетительница устроила скандал из-за маски, отказавшись надеть ее в помещении согласно правилам карантина, и грубо обзывая работающих фармацевтов. Инцидент попал на видео, и кадры разместили в сети.

Об этом 9 ноября передает " Вартові еспресо " на странице в Facebook.

Жительница столицы в ответ на просьбу надеть маску наотрез отказалась, и принялась оскорблять аптекаря, угрожать ей увольнением.

"Поняла, дорогуша?! Иди ты знаешь куда!? Маме будешь стоять и рассказывать. Ушла отсюда!... Как хочу, так и захожу!" - негодовала женщина.

На вопрос работницы аптеки, почему посетительница хамит и "трогает ее маму", антимасочница продолжила ругаться.

"Маме своей скажи спасибо, что такую сци**у выплодила... Тебя здесь завтра не будет", - выкрикивала женщина, уходя из аптеки, и напоследок хлопнула дверью.

Как стало известно, на место вызвали правоохранителей.

Видео: в Киеве женщина устроила в аптеке скандал из-за маски