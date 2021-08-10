"Мне не нужна маска, я красивая девушка": киевлянка устроила скандал в супермаркете (видео)
В киевском "Сильпо" женщина без маски закатала истерику. Она не хотела придерживаться карантинных правил, мотивируя это тем, что она "и так красивая девушка".
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-паблике "Киев Оперативный".
Как говорится в публикации, эту киевлянку уже хорошо знает персонал супермаркета на улице Стальского. Дело в том, что скандалом заканчивается каждое посещение этой персоной данного магазина.
"Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая", - отметили авторы поста, назвав женщину "антиковидной диссиденткой".
При чем, на этот раз крики и оскорбления с уст этой женщины летели не только в сторону персонала, но и в адрес посетителей магазина.
"Дама упорото требовала законных оснований, почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию", - рассказали очевидцы.
Киевлянка устроила скандал в "Сильпо"
В сети активно комментируют инцидент и гадают, почему эта женщина скандалит.
- Жінці не було з ким посваритися вдома, ось вона і вирішила спровокувати конфлікт.
- Найти кого-то с "короной" и попросить покашлять на нее, на этом история диссидентства и закончится
- Городская сумасшедшая. Ей бы к психиатру...
- Таких много. В маршрутке тоже любят мозг водителям выносить
- Она уже сколько лет тут скупляется и часто приходит нетрезвой
- На рынке бы уже давно по лицу схлопотала за каждый каприз
- Вот что у людей в голове… Жизнь настолько короткая и тратить ее на вот такое…
Напомним, недавно известного украинского актера обвинили в домогательствах к студенткам.