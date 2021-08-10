"Мне не нужна маска, я красивая девушка": киевлянка устроила скандал в супермаркете (видео)

В киевском "Сильпо" женщина без маски закатала истерику. Она не хотела придерживаться карантинных правил, мотивируя это тем, что она "и так красивая девушка".

Как говорится в публикации, эту киевлянку уже хорошо знает персонал супермаркета на улице Стальского. Дело в том, что скандалом заканчивается каждое посещение этой персоной данного магазина.

"Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая", - отметили авторы поста, назвав женщину "антиковидной диссиденткой".

При чем, на этот раз крики и оскорбления с уст этой женщины летели не только в сторону персонала, но и в адрес посетителей магазина.

"Дама упорото требовала законных оснований, почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию", - рассказали очевидцы.

Киевлянка устроила скандал в "Сильпо"

В сети активно комментируют инцидент и гадают, почему эта женщина скандалит.