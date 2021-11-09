ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску: викликали "копів" (відео)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 13:18
У київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску: викликали "копів" (відео) Колаж РБК-Україна: в аптеці Києва антимасочниця влаштувала скандал
Автор: Володимир Костирін

У Києві в аптеці жінка-відвідувачка влаштувала скандал через маску, відмовившись надіти її в приміщенні згідно з правилами карантину, і грубо обзиваючи працюючих фармацевтів. Інцидент потрапив на відео, і кадри розмістили в мережі.

Про це 9 листопада передає "Вартові еспресо"на сторінці в Facebook.

Мешканка столиці у відповідь на прохання надіти маску навідріз відмовилася, і почала ображати аптекаря, погрожувати їй звільненням.

"Зрозуміла, дорогенька?! Іди ти знаєш куди!? Мамі будеш стояти і розповідати. Пішла звідси!... Як хочу, так і заходжу!" - обурювалася жінка.

На запитання працівниці аптеки, чому відвідувачка грубіянить та "чіпає її маму", антимасочниця продовжила лаятися.

"Мамі своїй скажи спасибі, що таку сци**у виплодила... Тебе тут завтра не буде", - вигукувала жінка, йдучи з аптеки, і наостанок грюкнула дверима.

Як стало відомо, на місце викликали правоохоронців.

Відео: у Києві жінка влаштувала в аптеці скандал через маску

Раніше повідомлялося, що на авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску, і в підсумку грубіяна заарештували правоохоронці.

Нагадаємо також, нещодавно киянка влаштувала скандал у супермаркеті, відмовившись надіти маску - мовляв, вона красива дівчина, тому маска їй не потрібна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату