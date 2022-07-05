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В Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышей

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Киев, Вторник 05 июля 2022 14:54
В Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышей В Киевском зоопарке - очередное пополнение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке произошло очередное пополнение. На этот раз дали потомство две семьи бизонов. Новорожденных малышей назвали Варта и Викинг.

О радостной новости рассказали на странице Киевского зоопарка.

Маленькую Варту мама Веста родила 27 июня, а вчера порадовала мама Вербена, родив Викинга.

"Бизоны от природы очень "семейные", поэтому малыши с первых дней находятся под чутким попечением многочисленных родственников", - сказано в сообщении.

Сейчас малыши находятся в открытом вольере, наслаждаются теплым солнышком и пьют мамино молоко.

Зоопарк приглашает всех желающих увидеть малышей.

Как выглядят малыши

На эти кадры невозможно смотреть без умиления.

В Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышейВ Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышей

В Киевском зоопарке родились малыши бизонов (фото:facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Посмотрите также на собаку, которая выглядит как кошка и имеет огромное количество подписчиков.

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