В Киевском зоопарке - очаровательное пополнение: мимишные фото малышей
В Киевском зоопарке произошло очередное пополнение. На этот раз дали потомство две семьи бизонов. Новорожденных малышей назвали Варта и Викинг.
О радостной новости рассказали на странице Киевского зоопарка.
Маленькую Варту мама Веста родила 27 июня, а вчера порадовала мама Вербена, родив Викинга.
"Бизоны от природы очень "семейные", поэтому малыши с первых дней находятся под чутким попечением многочисленных родственников", - сказано в сообщении.
Сейчас малыши находятся в открытом вольере, наслаждаются теплым солнышком и пьют мамино молоко.
Зоопарк приглашает всех желающих увидеть малышей.
Как выглядят малыши
На эти кадры невозможно смотреть без умиления.
В Киевском зоопарке родились малыши бизонов (фото:facebook.com/zoo.kyiv.ua)
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