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Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 13:17
Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей Собака Дуи имеет 220 тысяч подписчиков (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Собака Дуи - очень необычно выглядит. Она очень напоминает кошку, хотя таковой не является. Животное живет в Ханое, ее владельцы - Хай Ань и Туан.

О чудо-звере рассказали в издании The Mirror.

Чем отличается питомец

Уникальная внешность зверя происходит от смешения редких пород, включая местную древнюю породу хмонгов и коротконогую породу динго.

Очень многие люди, когда видят животное в сети, думают, что это кот.

"Мне повезло, что у меня есть Дуи. Он довольно умный и похож на английского кота", - говорит о любимце хозяин.

Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей

Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей

Собака Дуи стала настоящей звездой соцсетей (фото: mirror.co.uk)

Многие люди считают, что тело собаки напоминает кошачье из-за его пушистой серой шерсти, заостренных ушей. Но по мордочке видно, что это пес.

Дуи впервые появился в социальных сетях на Reddit два года назад и произвел фурор своей внешностью.

Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей

Собака обожает играть (mirror.co.uk)

С тех пор пушистик собрал более 240 тысяч подписчиков на Facebook, как во Вьетнаме, так и по всему миру.

Его владельцы регулярно делятся снимками, на которых Дуи веселится, и описывают его как "счастливую и игривую" собаку.

Его название переводится с английского как "бамбуковая крыса", и пока еще никто не принял его за грызуна.

Как мы ранее писали, под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

Напомним, ранее мы рассказывали трогательную историю собаки Ады, которую спас военный хирург.

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