У Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюків
У Київському зоопарку відбулося чергове поповнення. На цей раз дали потомство дві сім'ї бізонів. Новонароджених малюків назвали Варта і Вікінг.
Про радісну новину розповіли на сторінці Київського зоопарку.
Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня, а вчора порадувала мама Вербена, народивши Вікінга.
"Бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під чуйним піклуванням численних родичів", - сказано в повідомленні.
Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком і п'ють мамине молоко.
Зоопарк запрошує всіх бажаючих побачити малюків.
Як виглядають малюки
На ці кадри неможливо дивитися без розчулення.
У Київському зоопарку народилися малюки бізонів (фото:facebook.com/zoo.kyiv.ua)
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