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У Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюків

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 14:54
У Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюків У Київському зоопарку - чергове поповнення (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Київському зоопарку відбулося чергове поповнення. На цей раз дали потомство дві сім'ї бізонів. Новонароджених малюків назвали Варта і Вікінг.

Про радісну новину розповіли на сторінці Київського зоопарку.

Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня, а вчора порадувала мама Вербена, народивши Вікінга.

"Бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під чуйним піклуванням численних родичів", - сказано в повідомленні.

Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком і п'ють мамине молоко.

Зоопарк запрошує всіх бажаючих побачити малюків.

Як виглядають малюки

На ці кадри неможливо дивитися без розчулення.

У Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюківУ Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюків

У Київському зоопарку народилися малюки бізонів (фото:facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Подивіться також на собаку, яка виглядає як кішка і має величезну кількість передплатників.

Як ми раніше писали, під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.

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