На киевском ж/д вокзале километровые очереди: что происходит

На Центральном железнодорожном вокзале Киева 16 сентября образовалась огромная очередь. Она растянулась на километр. Оказалось, люди стоят в кассы, чтобы купить билеты за наличный расчет. Об этом сообщил украинский блогер Александр Рудоманов на своей Facebook-странице.

"Очередь в кассу на "Вокзальной". При этом очереди на автоматы нет, и в середине мало людей. То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой или телефоном", - подписал блогер фото.

Рудоманов очень удивился незнанием людей о том, что оплатить билет можно карточкой или с помощью смартфона.

На киевском вокзале огромная очередь (фото: facebook.com/sasko.laps)

В комментариях украинцы возразили блогеру и отметили, что человек может сам решить, как ему платить за услугу.

Будь-яка людина, на мій погляд, повинна мати право і можливість розрахуватися за товари і послуги готівкою, яка в обігу в цій державі. А держава має безумовно надати і забезпечити їй таку можливість - розраховуватись легальними грошовими знаками держави. Зручно чи не зручно їй оплачувати іншим чином (в інший, "прогресивний", спосіб) - це нехай людина вже сама вирішує.

Там треба як в Макдоналдсі людину, яка буде обслуговувати чергу, особливо інформацією, що є автомати, які здачі не дають, і є турнікети, які з карткою пейпас пропускають.

Я не хочу ображати людей, але я безліч разів бачила, як в них спрацьовує рефлекс: бачиш чергу - ставай, питань не задавай. Маючи вільне вікно в якусь касу, люди стають до того, де я черга, так надійніше чи що. Пардон

Как мы ранее писали, вечером 14 сентября перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua. Произошел технический сбой.