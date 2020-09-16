На київському залізничному вокзалі кілометрові черги: що відбувається

Блогер показав фото величезної черги на столичному вокзалі
На Центральному залізничному вокзалі Києва 16 вересня утворилася величезна черга. Вона розтягнулася на кілометр. Виявилося, люди стоять у каси, щоб купити квитки за готівковий розрахунок. Про це повідомив український блогер Олександр Рудоманов на своїй Facebook-сторінці.
"Черга в касу на "Вокзальній". При цьому черзі на автомати немає, і в середині мало людей. Тобто це суто ті, хто хоче за кеш купити квиток або не знає, що можна розрахуватися карткою або телефоном", - підписав блогер фото.
Рудоманов дуже здивувався незнанням людей про те, що оплатити квиток можна карткою або з допомогою смартфона.
В коментарях українці заперечили блогеру і відзначили, що людина може сама вирішити, як їй платити за послугу.
Як ми раніше писали, ввечері 14 вересня перестав працювати онлайн-сервіс покупки залізничних квитків booking.uz.gov.ua. Стався технічний збій.