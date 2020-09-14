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На сайте УЗ временно не работает сервис покупки билетов

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 22:40
На сайте УЗ временно не работает сервис покупки билетов
Фото: кассы железнодорожного вокзала (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

Вечером 14 сентября перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua. Произошел технический сбой.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Сейчас над восстановлением работы сайта работают it-специалисты компании. Запустить сайт обещают в ближайшее время.

"Железнодорожные кассы работают в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Укрзализныця" закрыла продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной зоне" карантина. Продажа закрыта на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Салават-1.

Напомним, ранее сообщалось, что с 25 августа в поездах "Укрзализныци" будет присутствовать военизированная охрана; на первом этапе такая охрана будет сопровождать 10 пассажирских поездов.

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