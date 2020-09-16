На киевском ж/д вокзале километровые очереди: что происходит

Блогер показал фото огромной очереди на столичном вокзале
На Центральном железнодорожном вокзале Киева 16 сентября образовалась огромная очередь. Она растянулась на километр. Оказалось, люди стоят в кассы, чтобы купить билеты за наличный расчет. Об этом сообщил украинский блогер Александр Рудоманов на своей Facebook-странице.
"Очередь в кассу на "Вокзальной". При этом очереди на автоматы нет, и в середине мало людей. То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой или телефоном", - подписал блогер фото.
Рудоманов очень удивился незнанием людей о том, что оплатить билет можно карточкой или с помощью смартфона.
На киевском вокзале огромная очередь (фото: facebook.com/sasko.laps)
В комментариях украинцы возразили блогеру и отметили, что человек может сам решить, как ему платить за услугу.
Как мы ранее писали, вечером 14 сентября перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua. Произошел технический сбой.