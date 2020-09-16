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На київському залізничному вокзалі кілометрові черги: що відбувається

Середа 16 вересня 2020 12:39
На київському залізничному вокзалі кілометрові черги: що відбувається
У Києві на вокзалі утворилася велика черга (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Блогер показав фото величезної черги на столичному вокзалі

На Центральному залізничному вокзалі Києва 16 вересня утворилася величезна черга. Вона розтягнулася на кілометр. Виявилося, люди стоять у каси, щоб купити квитки за готівковий розрахунок. Про це повідомив український блогер Олександр Рудоманов на своїй Facebook-сторінці.

"Черга в касу на "Вокзальній". При цьому черзі на автомати немає, і в середині мало людей. Тобто це суто ті, хто хоче за кеш купити квиток або не знає, що можна розрахуватися карткою або телефоном", - підписав блогер фото.

Рудоманов дуже здивувався незнанням людей про те, що оплатити квиток можна карткою або з допомогою смартфона.

На київському залізничному вокзалі кілометрові черги: що відбуваєтьсяНа київському вокзалі величезна черга (фото: facebook.com/sasko.laps)

В коментарях українці заперечили блогеру і відзначили, що людина може сама вирішити, як їй платити за послугу.

  • Будь-яка людина, на мій погляд, повинна мати право і можливість розрахуватися за товари і послуги готівкою, яка в обігу в цій державі. А держава має безумовно надати і забезпечити їй таку можливість - розраховуватись легальними грошовими знаками держави. Зручно чи не зручно їй оплачувати іншим чином (в інший, "прогресивний", спосіб) - це нехай людина вже сама вирішує.
  • Там треба як в Макдоналдсі людину, яка буде обслуговувати чергу, особливо інформацією, що є автомати, які здачі не дають, і є турнікети, які з карткою пейпас пропускають.
  • Я не хочу ображати людей, але я безліч разів бачила, як у них спрацьовує рефлекс: бачиш чергу - ставай, питань не задавай. Маючи вільне вікно в якусь касу, люди стають до того, де я черга, так надійніше чи що. Пардон

Як ми раніше писали, ввечері 14 вересня перестав працювати онлайн-сервіс покупки залізничних квитків booking.uz.gov.ua. Стався технічний збій.

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