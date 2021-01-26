В киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину: выступает на каналах "ДНР" и росТВ

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова работает преподаватель и профессор Евгения Бильченко, ненавидящая Украину. Она называет власть в старне "неонацистским режимом", считает войну на Донбассе гражданской. Не скрывает того, что выступает на каналах "ДНР" и росТВ с заявлениями о том, что в Украине ее унижают.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила студентка первого курса этого учебного учреждения Мария Прошковская.
Она просит руководство университета отчислить ее за отсутствие реакции на жалобы по поводу преподавателя-сепаратиста.
"Профессор Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны и считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР," Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают", - рассказала студентка.
По словам Прошковской, преподаватель культурологии говорит, что вместе с руководством университета "подтирается" жалобами на нее.
"Излагая гуманитарные дисциплины философского направления нетрудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, которые является частью учебной программы на темы, связанные в современностью. Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на 7 году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала студентка.
Мария Прошковская считает, что у преподавателя может быть своя гражданская позиция, но он должен уважать государство, в котором живет. Заявление об отчислении девушка планирует подать 26 января.
В комментариях ее пост вызвал небывалый резонанс.
Также отметим, что на сайте Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова уже появилась реакция на антиукраинские заявления Евгении Бильченко.
"Преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко несколько дней назад опубликовала в социальных сетях сообщение по Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного", в котором в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства. Такие высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова", - сказано в сообщеии.
Большинство руководства учебного заведения выступают за отстранение от должности преподавателя, но университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством.
Как мы ранее сообщали, солдат ВСУ устроил видеочат с "ДНР" и слил секретную информацию "братскому народу".