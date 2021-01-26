У київському вузі працює педагог, який ненавидить Україну: виступає на каналах "ДНР" і росТБ

У Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова працює викладач і професор Євгенія Більченко, яка ненавидить Україну. Вона називає владу в країні "неонацистським режимом", вважає війну на Донбасі громадянською. Не приховує того, що виступає на каналах "ДНР" і росТБ з заявами про те, що її принижують в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила студентка першого курсу цього навчального закладу Марія Прошковська.

Вона просить керівництво університету відрахувати її через відсутність реакції на скарги з приводу викладача-сепаратиста.

"Професорка Більченко не поважає країну в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України громадянською війною, демократично обрану владу - неонацистським режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах ДНР, Клименка та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують", - розповіла студентка.

За словами Прошковської, викладач культурології каже, що разом з керівництвом університету "підтирається" скаргами на неї.

"Викладаючи гуманітарні дисципліни філософського спрямування не важко транслювати ті чи інші особисті погляди як істину. Достатньо подивитись на YouTube її лекції, що є частиною учбової програми на теми, пов’язані в сучасністю. Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на 7 році війни закриває очі на подібні резонансні речі", - написала студентка.

Марія Прошковська вважає, що у викладача може бути своя громадянська позиція, але він повинен поважати державу, в якій живе. Заяву про відрахування дівчина планує подати 26 січня.

В коментарях її пост викликав небувалий резонанс.

Марія, вони не варті таких вчинків. Залишайся в магістратурі та відстоюй свою думку..

Маріє! Молодець, якщо таких буде більше за Україною хороше майбутнє, а таких як Більченко не буде в учбових закладах. Слава Україні!!!

Не можна йти з вузу і залишати його на поталу ватанам. Хай паразити йдуть з вузу і не отруюють студентів.

Не треба йти з універу. Не ходіть на її заняття всім факультетом, вона сама звільниться. Бойкотуйте її пари, або колективну заяву напишіть з підписами.

Нехай звільняється це лайно! Дівчино! А хто дітей буде вчити? Ніяких заяв!

Як ми раніше повідомляли, солдат ВСУ влаштував відеочат з "ДНР" і злив секретну інформацію "братнього народу".