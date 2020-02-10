В киевском ТРЦ произошло ЧП: стеклянная панель рухнула на пешеходную зону (фото)

В Киеве в ТРЦ "Квадрат" стеклянная панель рухнула на пешеходную зону - инцидент произошел около полудня на бульваре Перова на Воскресенке. Только чудом в этот момент никто не находился рядом, и в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Причиной происшествия называют сильный ветер. Отмечается, что из-за мощного порыва конструкция на втором этаже не выдержала и упала вниз на дорогу. Стекло разбилось вдребезги, а осколки покрыли всю ее ширину. Об этом передает "Информатор".

Также появилось фото с места инцидента.

В администрации ТРЦ рассказали, что после происшествия территорию около магазина стали патрулировать охранники, и ситуация находится на контроле.

"Случай страховой, поэтому вскоре установят новое стекло. Саму же конструкцию проверяют, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев", - добавили сотрудники.

В ТРЦ "Квадрат" в Киеве рухнула стеклянная панель из-за сильного ветра (Фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что в Украине в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, 11 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сегодня в ряде городов мощный ураган привел к повреждению железнодорожной инфраструктуры, валил деревья и сносил билборды и прочую конструкцию.

Так, 9 февраля в селе Десантное под Одессой ветер снес крышу спортивного зала в местной школе, из-за повреждения ЛЭП люди остались без света. 10 февраля во Львове жители сообщают о серьезных повреждениях крыш.

В ГСЧС предупреждают украинцев об ураганном ветре и настоятельно не рекомендуют ходить под хрупкими конструкциями, а автомобили - парковать возле деревьев (особенно тополей).