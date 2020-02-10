У київському ТРЦ сталася НП: скляна панель звалилася на пішохідну зону (фото)

У Києві в ТРЦ "Квадрат" скляна панель звалилася на пішохідну зону - інцидент стався близько полудня на бульварі Перова на Воскресенці. Тільки дивом в цей момент ніхто не знаходився поруч, і в результаті НП обійшлося без постраждалих.

Причиною події називають сильний вітер. Зазначається, що через потужний порив конструкція на другому поверсі не витримала і впала вниз на дорогу. Скло розбилося на друзки, а осколки покрили всю її ширину. Про це передає "Інформатор".

Також з'явилося фото з місця інциденту.

В адміністрації ТРЦ розповіли, що після події територію біля магазину стали патрулювати охоронці, і ситуація знаходиться на контролі.

"Випадок страховий, тому незабаром встановлять нове скло. Саму ж конструкцію перевіряють, щоб надалі уникнути подібних випадків", - додали співробітники.

В ТРЦ "Квадрат" у Києві впала скляна панель через сильний вітер (Фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в Україні в більшості областей оголошено штормове попередження, 11 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Сьогодні в низці міст потужний ураган призвів до пошкодження залізничної інфраструктури, валив дерева і зносив білборди та іншу конструкцію.

Так, 9 лютого у селі Десантне під Одесою вітер зніс дах спортивного залу в місцевій школі, через пошкодження ЛЕП люди залишилися без світла. 10 лютого у Львові мешканці повідомляють про серйозні пошкодження дахів.

У ДСНС попереджають українців про ураганний вітер і настійно не рекомендують ходити під крихкими конструкціями, а автомобілі - паркувати біля дерев (особливо під тополями).