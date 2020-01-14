Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)

В столичном "Сильпо" покупатели пожаловались на тараканов, которые ползают по продуктам
В Киеве в супермаркета "Сильпо" по продуктам питания на прилавке ползал таракан, а на возмущение покупательницы сотрудник магазина ответил, что "это норма". Девушка сняла на видео насекомое на выпечке, после чего ролик попал в сеть.
Инцидент произошел в магазине популярной сети по адресу улица Ивашкевича, 6/8а в районе Виноградарь, передает "Информатор".
Позже жительница столицы обратилась с жалобой к администрации продуктового супермаркета, в которой описала как сами "тараканьи бега" по хлебо-булочным изделиям, так и пересказала ответ продавца про "норму".
В этот раз Татьяну заверили, что отреагируют должным образом и в ближайшее время намерены подать заявку на проведение внеплановых мероприятий по уничтожению насекомых.
Видео: В Киеве в "Сильпо" по выпечке ползал таракан
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию с "живностью" на прилавках супермаркета, кое-кто иронизирует над проблемой с тараканами, которые свободно ползают по продуктам, однако другие призывают настойчиво добиваться от администрации дезинфекции в магазине.
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