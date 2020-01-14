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Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 22:44
Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)
В Киеве в Сильпо увидели таракана на выпечке (Фото: коллаж РБК-Украина)

В столичном "Сильпо" покупатели пожаловались на тараканов, которые ползают по продуктам

В Киеве в супермаркета "Сильпо" по продуктам питания на прилавке ползал таракан, а на возмущение покупательницы сотрудник магазина ответил, что "это норма". Девушка сняла на видео насекомое на выпечке, после чего ролик попал в сеть.

Инцидент произошел в магазине популярной сети по адресу улица Ивашкевича, 6/8а в районе Виноградарь, передает "Информатор".

Позже жительница столицы обратилась с жалобой к администрации продуктового супермаркета, в которой описала как сами "тараканьи бега" по хлебо-булочным изделиям, так и пересказала ответ продавца про "норму".

В этот раз Татьяну заверили, что отреагируют должным образом и в ближайшее время намерены подать заявку на проведение внеплановых мероприятий по уничтожению насекомых.

Видео: В Киеве в "Сильпо" по выпечке ползал таракан

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию с "живностью" на прилавках супермаркета, кое-кто иронизирует над проблемой с тараканами, которые свободно ползают по продуктам, однако другие призывают настойчиво добиваться от администрации дезинфекции в магазине.

  • Ну все же хотят полакомиться, и они тоже!
  • Бывает;
  • Вместо того, чтобы снимать видео, обращайтесь к администратору этого магазина, звоните на горячую линию, оператор оформит обращение! А то что вы написали сюда, то вам абсолютно ничего не даст...
  • Случится это может в любом таком магазине. Вопрос, будут ли приняты меры по дезинфекции помещения? Будем переодически навещать это место, фиксируя происходящее на камеру.
  • Какой ужас!!! Это уже антисанитария в магазине.
  • Значит выпечка экологически чистая. Можно кушать.
  • Выпечка +++ добавка с мясом!
  • Они еще где-то выжили? Удивительно!
  • Это ревизор.

Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)Это норма: в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам (видео)

Скрин комментариев facebook.com/kiev.informator.ua

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