В киевском парке снова заметили лису (видео)
В Киеве в парке "Отрадный" местные жители снова заметили лису, которая спокойно прогуливалась по снегу и искала еду.
Видео с диким животным опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
"В парке "Отрадном" снова заметили лисичку", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали это и предостерегли от контакта с животным, которое может быть бешеным.
- Лучше аккуратней, может быть бешеная;
- Если подойдет к человеку, то точно нужно уходить от нее;
- Какая прелесть, в снегу купается;
- А может кушать хочет, вот и выходит. У меня такая есть знакомая, я ее сухим собачим кормом подкармливаю. Она сядет и ждет за кустами пока я насыплю и сяду в машину. Когда отъеду, она выходит кушать.
Откуда в парке лиса
Местные жители говорят, что уже не в первый раз видят животное в парке "Отрадный". Люди отмечают, что лиса очень ухожена и выглядит как домашнее животное.
Люди полагают, что она на самовыгуле, или, возможно, потерялась и ее ищут. Ведь лиса не агрессивна и спокойно подходит к людям.
В КП УЗН Оболонского района сообщили, что о лисе слышат впервые и очень удивлены. Хотя животное не агрессивное, людям советуют быть и осторожными с ним.
Напомним, в Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.
Ранее лису заметили пассажиры харьковского метро.