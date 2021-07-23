В киевском парке выбросили ящики с фруктами: жуткая вонь и полно насекомых

Вполне вероятно, что фрукты выбросил продавец, который решил не тратиться на их утилизацию. На коробках есть записки с маркировкой и указаны даты. У некоторых фруктов закончился срок годности и их явно уже нельзя было продавать.

Виноград, к примеру, был упакован в мае 2021 года, а вот персики – уже в июле этого года. На наклейках есть также имена людей, которые паковали эти партии. Но скорее всего, реализацией продуктов они не занимались.

В парке Партизанской славы выбросили ящики с виноградом и персиками

Местные жители шокированы ситуацией, так как сами фрукты довольно дорогие, а выбрасывать их возле парка совсем недопустимо. Предположили, что фрукты к парку могли привести с Дарницкого рынка, которые расположен совсем рядом.

Как рассказала местная жительница Дарья, вечером 21 июля она гуляла в парке и ничего там не было, а коробки появились 22 июля рано утром.

"Утром 22 июля уже в 8:00 здесь была куча. Запах сильный стоит, на него среагировал мой пес", - рассказала девушка.

Кроме того, виноград и персики находятся в пластиковых ящиках. Сами фрукты – это органика, со временем она просто перегнет, а вот ящики явно наносят вред окружающей среде.

В Киеве в парке кто-то выбросил кучу ящиков с дорогим виноградом и персиками